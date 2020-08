🎥 Club Brugge geeft inkijk in kleedkamer na de wedstrijd tegen Charleroi: "Twee keer op rij verliezen is een kutgevoel"

Geen al te beste start aan het seizoen voor Club Brugge. De landskampioen verloor twee keer op rij, eerst in de bekerfinale tegen Antwerp, dan op de openingsspeeldag tegen Charleroi.

Op sociale media deelt Club Brugge nu een video van de speech van Philippe Clement na de wedstrijd tegen Charleroi. In de video spreekt Clement zijn ploeg moed in en geeft hij aan dat het beter moet.

"Twee keer op rij verliezen geeft je een kutgevoel", begint Clement zijn speech. "Maar als verliest, dat betekent dat je iets fout hebt gedaan. Heb je gezien hoe ze vierden toen ze gewonnen hadden? Dat is volledig anders dan vorig seizoen. Dat is omdat jullie vorig seizoen zo goed gepresteerd hebben."

Blik in de kleedkamer na het verlies vs Charleroi. #WeNeverPlayAlone



Abonnees ➡️ Vraag nu jullie terugvordering aan via https://t.co/Q7BApsNMd8 en maak kans op één van de 22 match worn shirts. Deadline maandag 17/08 om 23u59. pic.twitter.com/ZlY38K9l20 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 12, 2020

"We moeten dan wel ons niveau opkrikken. De intenties waren goed, net als in onze goede periodes van vorig seizoen. Maar iedereen gaat van ons superfavoriet maken, dus ze gaan ook anders spelen tegen ons. Of het nu tegen Eupen, Real Madrid of Antwerp is, we gaan iedere match voor het maximum moeten gaan."

Club Brugge begon niet goed, maar Clement ziet nog geen reden tot paniek. "Als we ons plan volgen en tot het maximale blijven gaan, dan zullen we beloond worden. Dat weet ik zeker."