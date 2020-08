Beerschot is nog niet uitgeshopt en bekijkt Japans international

De transfer van Blessing Eleke is nog maar pas beklonken of Beerschot speurt de transfermarkt alweer af, op zoek naar de volgende versterking. Nu heeft Beerschot haar pijlen gericht op Musashi Suzuki.

De 26-jarige Suzuki is een Japanse aanvaller van Sapporo en een heuse doelpuntenmachine. Suzuki werd geboren in Jamaica, maar speelt wal al zijn hele leven in Japan. Dit seizoen begon hij als een speer met zes doelpunten in vijf wedstrijden.

Vorig seizoen was hij goed voor 20 doelpunten in 37 wedstrijden. Ondertussen is hij ook al Japans international. Suzuki kwam al zeven keer uit voor Japan.

Beerschot trok deze week nog maar pas Blessing Eleke aan, maar de club wil de aanval dus nog verder versterken. Dat bleek vorig seizoen misschien wel de zwakste linie te zijn.