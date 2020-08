Coronamaatregelen zorgen ervoor dat Genkse aanwinst nog niet in actie mag komen

Nadat het al even duidelijk was dat Gerardo Arteaga naar Racing Genk zou komen, maakte de Limburgse club zijn transfer woensdag officieel bekend. Op zijn eerste speelminuten wordt het nog even wachten.

Oud-Heverlee Leuven, de eerstvolgende tegenstander van KRC Genk in de Jupiler Pro League, moet Gerardo Arteaga niet vrezen op zaterdag 15 augustus. Door de coronamaatregelen mag hij dan nog niet in actie komen. Woensdag kon de 21-jarige Mexicaan zijn medische testen afleggen en zijn transfer afronden. Maar... de linksachter moet eerst nog in quarantaine blijven voordat hij mee kan trainen en wedstrijden spelen met de A-kern. Hij moet dus nog even geduld uitoefenen voor hij er helemaal in kan vliegen bij zijn nieuwe werkgever. Ya está aquí!

Muy bienvenido en Genk, Gerardo Arteaga!

🤗😃🔵⚪️👉🇲🇽#krcgenk #mijnclub



Sleutels van zijn appartement oppikken en meteen starten met de quarantaine. Nog even geduld vooraleer we hem in actie kunnen zien.



(Foto Jeffrey Gaens) pic.twitter.com/NivWn9Fdsm — KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 12, 2020