Gerkens en Leko herenigd na straffe cijfers in 2016/17 - wordt er al meteen op hem gerekend? "Hij is 100% fit"

Under constrution: de werken aan het Bosuilstadion zijn nog volop aan de gang, maar ook aan de ploeg van de Great Old wordt nog gesleuteld. Pieter Gerkens is de nieuwste aanwinst en voor hem is het een weerzien met trainer Ivan Leko, die hij nog kent van bij Sint-Truiden.

14 goals en 6 assists, dat zijn de waanzinnige cijfers die Pieter Gerkens kon voorleggen in het seizoen 2016/17, dat ene jaar dat Ivan Leko T1 was op Stayen. Nu is het duo herenigd op de Bosuil. "Natuurlijk ben ik blij met de komst van Pieter", was Ivan Leko in zijn nopjes. "Hij brengt het team kwaliteit bij en kan cijfers voorleggen: goals en assists geven. Ik zie hem ook als een intelligente jongen en een teamspeler. Belgische spelers zoals hij, Rits, Trossard of Cools worden vaak, onterecht, onderschat." Zondag al op het veld? Veel van die goals maakte Gerkens in play-off 2. Nu zal hij het ook moeten doen bij een ploeg die het hoogste ambieert. "Hij kan het maken op het hoogste niveau. Vergeet niet dat hij twee jaar titularis was bij Anderlecht. Een goed Anderlecht, waar hij ook statistieken kon voorleggen." Maar in zijn derde seizoen moest Gerkens al snel langs de zijlijn toekijken. Geblesseerd, weliswaar. Nu zou hij opnieuw 100% fit moeten zijn, vertrouwde Leko ons toe. Donderdag stond hij alvast opnieuw op het trainingsveld. Krijgt hij zondag ook al meteen zijn eerste speelminuten sinds 22 september 2019? We zullen zien...