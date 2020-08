Benoît Poulain maakt zich na comeback op voor duel met oude bekende: "Het is tegen een ploeg uit Brugge, zeker?"

Benoît Poulain is 'back in Belgium' en mag het op de tweede speeldag al meteen opnemen tegen een ploeg die hij maar al te goed kent. Zondagnamiddag gaat de landskampioen immers op bezoek aan de Kehrweg. Voor Poulain een eerste weerzien met blauw-zwart sinds zijn vertrek bij Club.

Uiteraard had Poulain de affiche van komend weekend goed bestudeerd. "Het is tegen een ploeg uit Brugge, zeker? Cercle? Neen, neen. Het is leuk om Club zo nog eens tegen te komen. Ook in deze wedstrijd willen we zelf als ploeg mooie dingen laten zien. Dan zullen we we wel zien of er voor ons iets in zit."

Poulain speelde vorige maandag zijn eerste volledige wedstrijd sinds 15 december 2019. "Ik was tevreden dat ik mocht spelen, want ik was daar vooraf niet zeker van." De Fransman vormde bij Eupen centraal achterin een duo met de Spanjaard Amat. Ze zullen allebei tegen Club wel onder enige druk komen te staan.

Complementair duo in verdediging

"Hij is een speler die houdt van de duels. Ik probeer de opbouw te doen. Uiteindelijk moet je beiden doen. We zijn een complementair duo. We hebben nog niet al te vaak samen getraind. We zullen ook bouwen aan onze samenwerking. Hoe meer we samen spelen, hoe beter het zal gaan." Zondag zal blijken of Poulain met Amat kan standhouden of de aanval van Club Brugge de ban breekt.