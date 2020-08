Harm van Veldhoven laat zich uit over de beloften van Club Brugge in 1B: "Opletten dat we 1B niet als opvulling zien"

Volgend seizoen zullen de beloften van Club Brugge aan het werk zijn in 1B. Volgens Harm van Veldhoven, de CEO van Lommel SK, is het een goede zaak voor het Belgische voetbal, maar misschien niet voor 1B. Op het einde van het seizoen zal een evaluatie moeten volgen.

Harm van Veldhoven hoopt dat we 1B niet als een opvulling gaan zien. "Het is een goede zaak voor het Belgische voetbal, maar voor 1B is het nog niet duidelijk of het een goede zaak is. Er zal na dit seizoen een evaluatie moeten komen, want we mogen 1B niet als een opvulling zien", vertelde van Veldhoven in een interview bij Sporza.

Als voetballiefhebber kijkt van Veldhoven er wel naar uit. "Het wordt leuk om de grootste talenten van Club Brugge aan het werk te zien en ik ben benieuwd wie van die jongens kan doorstromen naar het eerste elftal."