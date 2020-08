Leeds United en Marcelo Bielsa zijn tot het uiterste gegaan voor Jonathan David

Jonathan David is een Dogue, een speler van Lille. Al had de goalgetter van de Jupiler Pro League ook voor de Premier League kunnen kiezen in plaats van de Ligue 1...

Aan kandidaten geen gebrek voor Jonathan David, die deze week het uitgaande transferrecord in België aan diggelen sloeg. De Canadees had ook in de Premier League aan de slag kunnen gaan, bij een promovendus: Leeds United had van David een prioriteit gemaakt. Marcelo Bielsa Volgens L'Equipe zou Marcelo Bielsa, de succestrainer van Leeds, contact hebben opgenomen met de manager van David om hem te overtuigen om niet voor Lille te tekenen. Ook de sportief directeur van Leeds hing meermaals aan de lijn met de manager, maar Davids keuze was al gemaakt. Lille OSC stond al snel op nummer één en op geen enkel moment heeft David daarover getwijfeld.