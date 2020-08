"Prestige kan meespelen": strijd tussen Antwerp en Club Brugge om winger? Tegenstrijdige berichten alom!

De transfermarkt is nog open tot begin oktober en dus kunnen we de komende weken nog heel wat transfergeruchten verwachten. En dan is het nog maar de vraag wie de beste zaken doet. Over één winger is er al heel wat geschreven.

Trekt Junior Edmilson van de woestijn terug naar België om te tekenen voor Club Brugge of Antwerp? Dat lijkt een van dé hamvragen voor deze zomermercato. Ook een uitleenbeurt zou eventueel in de lijn der mogelijkheden kunnen liggen.

Volgens RTBF was het al bijna in kannen en kruiken en zou Edmilson wel degelijk naar België komen, volgens La Dernière Heure is de bedoeling nog steeds dat de speler in Qatar blijft deze zomer. Of proberen ze zo de ploegen tegen elkaar uit te spelen? Ook Antwerp toonde al interesse ...

Elke ploeg in België kan Edmilson gebruiken

“Club Brugge werd kampioen gemaakt door Izquierdo, de flankspelers zijn heel belangrijk bij blauw-zwart. Of ze Edmilson kunnen gebruiken? Elke ploeg in België kan Edmilson gebruiken”, aldus Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

“Verhaeghe en Gheysens tegen elkaar? Op dat niveau kan prestige meespelen, dat klopt. Ik heb het meegemaakt met Andrijasevic, waar Gent uiteindelijk 4,3 miljoen euro voor betaalde terwijl dat nooit de bedoeling was.”

“Laat je Edmilson naar Antwerp gaan, dan versterk je wel een concurrent. Maar dan kunnen ze Lamkel Zé verkopen en dat zou niet slecht zijn”, aldus de analist in duidelijke bewoordingen. En wat vindt Verhaeghe zelf?

“Er zal in de markt nog veel gebeuren. Maar wij doen zaken op basis van inhoud, niet omdat je eens samen bent gaan eten. Daar geloof ik namelijk niet in”, klonk het in dezelfde krant. Over de mogelijke komst van Edmilson wilde hij niet dieper ingaan.