De kwartfinales stond al vol van de verrassingen, lukt het Lyon ook om Manchester City te verrassen?

Vanavond staat de wedstrijd tussen Manchester City en Olympique Lyon op het programma, oftewel De Bruyne tegen Denayer.

De kwartfinales stonden al bol van de verrassingen. PSG kroop door het oog van de naald met een geweldige comeback, Leipzig verraste Atlético Madrid en Barcelona kreeg een historische pandoering van Bayern München.

Enkele verrassende resultaten en dat zou vanavond zomaar nog eens kunnen gebeuren. Manchester City is duidelijk favoriet, mar Lyon slaagde er in de vorige ronde wel in om Cristiano Ronaldo en Juventus naar huis te sturen.

Lyon presteerde zwak in eigen competitie en heeft geen uitzicht op Europees voetbal volgend seizoen. Het speelde ook amper wedstrijden met inzet voorafgaand de Champions League.

Toch schakelde het Juventus uit, en misschien slaagt het vandaag er ook wel in om de machine van Manchester City stil te leggen.

