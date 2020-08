KV Mechelen rouwt om FA Cup-winnaar en 'halve Belg' John Talbut

KV Mechelen rouwt om de dood van John Talbut. De Engelse verdediger liet op 79-jarige leeftijd het leven in het bijzijn van zijn familie. Hij leed de voorbije zes jaar aan een slepende ziekte.

We are saddened to report John Talbut, one of our famed 1968 FA Cup winning heroes, has passed away at the age of 79.https://t.co/JmvP47z8kH