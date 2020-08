Oostende verdiende voor tweede keer op rij meer: "Als we zo blijven spelen, komen de punten wel"

Tweede speeldag, tweede keer hetzelfde verhaal voor KV Oostende. Goed gespeeld, punt(en) eigenlijk wel verdiend, maar met lege handen naar huis. Al blijven ze zich aan het positieve optrekken.

Eigenlijk is het enige negatieve dat Oostende geen goals kan maken. "Helemaal waar", knikte Alexander Blessing, coach van Oostende. "Ik hoop dat we volgende week tegen STVV wel eens drie punten pakken, want dat hebben we nodig. Maar voor de rest moeten we blijven voortdoen zoals we bezig zijn. We hebben - buiten de goal - bijna niks weggegeven en aanvallend toch wel wat kansen afgedwongen."

Maar kan je met dit voetbal uit de problemen blijven? Het is allemaal mooi om te zien, maar er komt voorlopig niks uit. "We hebben veel jonge en nieuwe spelers en die moeten de filosofie nog leren. Het killer instinct gaan we moeten forceren. Dat moet erin gepompt worden."

Of een killer aantrekken? "Er zit genoeg kwaliteit in het team. Het is mijn taak om ze te leren omgaan met de omstandigheden. Ik zie het elke dag op training dat we het kunnen. We moeten meer kansen creëren en afwerken. Maar dat komt wel."