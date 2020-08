Bijker nuchter over spelpeil en herpakt zich knap: "Goal van Doku was klote" en "Weinig kijkcijfers in tweede helft"

Neen, het was niet meteen propaganda voor het Belgische voetbal in Moeskroen, gaf Lucas Bijker ruiterlijk toe. Dat betekent natuurlijk niet dat ze bij KV Mechelen minder blij waren met de overwinning. Bijker zelf kwam heel wat beter uit de verf dan tegen Anderlecht.

Dat het een snertwedstrijd was daar in Henegouwen, zeker na de pauze. Daar kwam de reactie van Lucas Bijker eigenlijk op neer. "In de tweede helft zat er nog weinig in en was het slordig van onze kant en van hun kant. Ik denk dat we in de tweede helft weinig kijkcijfers hebben gehaald."

Ook slechte wedstrijden winnen

Dan was het nog een geluk dat Barça-Bayern pas om 21u begon. Geen reclame voor het voetbal dus op Le Cannonier, wel drie punten binnen voor Mechelen. "De tweede helft was ronduit slecht. Ook slechte wedstrijden moet je ook winnen. Dit is voor veel ploegen een moeilijke wedstrijd."

Is Bijker eigenlijk tevreden over de competitiestart op persoonlijk vlak? "Vorige week was het klote, die goal die Doku maakte. Dat ene moment dat hij mij voorbij ging, maakte hij het direct af. Die tweede goal viel ook ongelukkig. Dat was voor mij wel balen." Tegen Moeskroen lag het anders en kon de Nederlander zich op positieve wijze tonen. "Je ligt mee aan de basis van die penalty, dat is toch een lekker gevoel."

Goed op weg

Dat Malinwa vier punten puurt uit zijn eerste twee matchen, is meteen mooi meegenomen. In een seizoensbegin kan het immers vaak alle kanten uit. "Als je de resultaten van vorig weekend bekijkt, daar zaten een paar heel onlogische uitslagen bij. Dan is het wel lekker als je misschien 7 op 9 pakt", hoopt Bijker al op een zege in de thuismatch tegen Cercle Brugge. "Met 4 op 6 zijn we goed op weg."

Tegen de Bruggelingen moet dan de bevestiging volgen van de zege in Moeskroen. "Als je zou verliezen, hebben we hier niets aan. Als je wint, hoeven we niet naar beneden te kijken, wat sowieso niet de bedoeling is. We moeten de drie punten pakken en dan zijn we echt vertrokken, denk ik."