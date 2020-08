Trebel weer helemaal terug? "Ik ben in alle stilte blijven werken en werd daarvoor beloond"

Het begin was wat roestig, maar na een halfuur demonstreerde Adrien Trebel waarom Frank Vercauteren zo gepleit heeft om hem in het team te kunnen opnemen. De rosse middenvelder zorgde voor meer recuperatie, meer diepgang en meer agressiviteit.

Trebel stond voor de laatste keer in de basis op 25 oktober van vorig jaar tegen Eupen. Binnen de club klinkt het echter dat er nooit een valse noot te horen was uit de mond van de middenvelder. "Ik ben in alle stilte blijven werken en vandaag ben ik daarvoor beloond. Dat doet plezier", zei hij.

Voor Vercauteren is er alvast geen reden om Trebel aan de kant te laten. "Hij heeft geen ander statuut dan een andere speler. Als hij blijft en hij is efficiënt zie ik niet in waarom we hem niet zouden gebruiken."