Pieter Gerkens mag zich eindelijk weer voetballer noemen: "Liever niet gescoord en wél gewonnen"

Het had een rentree door de grote poort kunnen zijn, maar door de nederlaag van Antwerp tegen Cercle Brugge (2-1) kregen we geen stralende Pieter Gerkens te zien na de match.

Bij Anderlecht werd er niet meer op hem gerekend, maar Ivan Leko wist wat hij aan Pieter Gerkens zou hebben. Deze week werd zijn transfer naar Antwerp afgerond en hij stond al meteen in de basiself.

Liever niet gescoord en wel gewonnen.

"Het was fijn om meteen het vertrouwen van de groep te krijgen. Daarnaast deed het deugd om nog eens op het veld te staan en van waarde te zijn voor een ploeg", aldus Pieter Gerkens, die zijn eerste officiële match in 2020 afwerkte.

Na dertig minuten trof hij al raak, precies op de manier die je van hem kan verwachten: slim infiltrerend. Scoren was leuk, maar... "ik had liever niet gescoord en wel gewonnen". Na ruim een uur spelen werd hij naar de kant gehaald. "Niet door een blessure, maar mijn spieren zijn nog niet wat ze moeten zijn na zo'n lange tijd zonder wedstrijdritme in mijn benen."