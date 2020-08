Philippe Montanier zag zijn troepen niet panikeren en blikte tevreden terug op "verdiende zege"

Philippe Montanier wist dat Standard niet zomaar met de drie punten huiswaarts zou keren na het bezoek aan de Freethiel. Het wedstrijdverloop gaf hem gelijk, maar over de hele partij bekeken was de zege wel verdiend voor de Luikenaars.

Standard hield het hoofd koel na het openingsdoelpunt van Waasland-Beveren en maakte de achterstand in drie minuten ongedaan. "We zijn erg tevreden met deze overwinning. Waasland-Beveren beschikt over een stevige verdediging en een goede voorlinie", stak Philippe Montanier van wal op de persbabbel na de match.

"We waren erg op onze hoede na hun zege op het veld van Kortrijk. En dat bleek terecht, want we hadden het zeer moeilijk om kansen te creëren vanavond", ging de Fransman verder.

De Rouches toonden karakter door het hoofd koel te houden na de openingstreffer van Schryvers (59'). Na tien minuten was de situatie helemaal omgekeerd via Amallah (67') en Bastien (70'). "Ze gaven niet op na de tegengoal dus dit hebben de spelers verdiend."

"We maakten gelijk en we namen de volledige controle over de partij. Hun goal was een trigger voor het team om nog een tandje bij te steken. In mijn ogen was deze zege dan ook verdiend. De kansen en het balbezit waren voor ons, maar we hadden het zeker niet onder de markt", besloot Montanier.