De strijd om Dennis is nog niet gestreden: Premier League-club springt in de dans, speler zelf twijfelt

Heeft Emmanuel Dennis zijn laatste wedstrijd tegen Sporting Charleroi gespeeld voor Club Brugge? Die kans is zeer reëel.

We wisten u vorige week al te melden dat Atalanta bereid is aan de vraagprijs (tussen de 20 en 25 miljoen euro) van Club Brugge te voldoen voor de pijlsnelle Nigeriaan. Nu is er echter nog een verrassende wending in de transfersaga opgedoken.

Zo zou Sheffield United in de dans gesprongen zijn in de strijd om de handtekening van Dennis. De revelatie van afgelopen seizoen in de Premier League en de club van Sander Berge is op zoek naar aanvallende versterking om ook volgend seizoen een rustig seizoen tegemoet te gaan.

Dennis zelf twijfelt alvast. Atalanta draagt voorlopig zijn voorkeur door de kwalificatie voor de Champions League, maar de spits wil zeker zijn dat zijn gezondheid in de Noord-Italiaanse bergstad verzekerd is.