'Atalanta en Standard gaan aan de onderhandelingstafel zitten voor miljoenentransfer'

De transfersoap rond Mergim Vojvoda is aan een volgende aflevering beland. De vorige cliffhanger was een persoonlijk akkoord tussen speler en mogelijk toekomstige club. Straks wordt er op clubniveau gepraat.

Vorige week konden we u al melden dat er een persoonlijk akkoord was tussen Mergim Vojvoda en Atalanta Bergamo. Dat bericht kwam uit de Kosovaarse media en dat heeft hij nu ook zelf bevestigd. Nu is de volgende stap in de transfer in de maak.

4 miljoen euro

Volgens Het Belang van Limburg gaan Standard en Atalanta maandag samenzitten om te onderhandelen over de transfer. De wedstrijd tegen Waasland-Beveren op maandagavond zou dus Vojvoda's laatste partij voor de Rouches kunnen zijn.

De marktwaarde van de 25-jarige Kosovaar is 4 miljoen euro. Een transfersom onder dat bedrag lijkt weinig waarschijnlijk voor de rechtsachter.