Volgens Saido Berahino is er nog werk aan de winkel bij Zulte Waregem: "We moeten er samen door"

Zulte Waregem verloor gisteren met 3-1 op het veld van Beerschot. Berahino was de maker van het enige doelpunt, maar de aanvaller zag dat er nog werk aan de winkel is bij zijn ploeg.

Saido Berahino gaf na de wedstrijd meer uitleg op de persconferentie. "We zijn teleurgesteld, maar we moeten er samen door. Vorige wedstrijd speelden we een goede eerste helft en vandaag hadden we goede momenten in de tweede helft."

Volgens Berahino had invaller Govea daar veel mee te maken. "Vanaf dat Govea op het veld stond, konden we meer problemen veroorzaken. Beerschot bleef echter goed georganiseerd spelen. Het is moeilijk voor ons, maar we hebben veel ervaring. Het goede aan voetbal is dat de wedstrijden snel op elkaar volgen en we dan ook snel onze fouten kunnen rechtzetten."