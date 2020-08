Voormalige Gent-topschutter heeft Buffalo's gouden raad: "Dat moeten ze nu doen"

KAA Gent is zoekende. De gedoodverfde titeluitdager voor Club Brugge heeft de start volledig gemist en trekt zaterdag met het mes op de keel naar de Bosuil. Nordin Jbari wil Jess Thorup - of misschien zelfs al zijn opvolger - een handje helpen.

Nordin Jbari wil niet horen van het vertrek van Jonathan David. “KAA Gent zal hem missen, maar er is nog meer dan voldoende kwaliteit in de kern. Gent heeft jarenlang successen geboekt met pijlsnelle en onvoorspelbare flankaanvallers.”

“Ik zei vorig seizoen al dat het systeem met die ruit op het middenveld niet geschikt is”, aldus de voormalige aanvaller van de Buffalo’s in Het Nieuwsblad. “Er lopen te veel jongens elkaar voor de voeten op het middenveld.”

Voor Jbari is het dan ook logisch dat Gent terug naar de basis gaat. “Ze moeten geen gekke dingen doen, maar een coach kiezen die past bij het DNA van de club. Met die ruit worden Sven Kums en Vadis Odjidja te weinig betrokken in de opbouw van het spel.”

“Ze staan verdorie meer de op de flank dan in de as van het veld. Kums is een fantastische speler als hij achter de bal mag voetballen. Nu staat hij te hoog. Hij moet met Vadis centraal voetballen. Die jongens moeten in de as van het veld aan de bal komen.”