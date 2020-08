Pro League heeft een héél duidelijke vraag voor Veiligheidsraad: "Voetbalfan is één van de betere leerlingen van de COVID-19-klas, dus..."

De Pro hoopt dat er binnenkort opnieuw kan worden gevoetbald met fans. Of beter gezegd: dat er met mondjesmaat opnieuw supporters worden toegelaten in de stadions. Het is de bedoeling dat de Veiligheidsraad daar donderdag toestemming voor zal geven.

De volgende Veiligheidsraad staat voor aanstaande donderdag op het programma. De Pro League - zij hadden vandaag hun vergadering - komt met een duidelijk standpunt naar buiten wat betreft de fans in het stadion. "Na 20 officiële wedstrijden (de finale van de Croky Cup en de finale van 1B meegerekend, nvdr.) verloopt de heropstart van onze nationale voetbalcompetitie vlekkeloos", klinkt het bij de Pro League. "De voetbalfan blijkt één van de betere leerlingen van de COVID-19-klas en moedigt de teams van thuis aan." De protocollen en de voorbereidingen zijn klaar om met een geleidelijke terugkeer van het publiek in onze stadions te starten "De Pro League besloot op 28 juli om de competitie aan te vangen achter gesloten deuren. De financiële implicaties van de huidige situatie zijn echter niet min. Deze lopen in een verlies van enkele honderdduizenden euro’s per wedstrijd. De protocollen en de voorbereidingen zijn klaar om met een geleidelijke terugkeer van het publiek in onze stadions te starten." In september mét publiek? Er is dan ook een héél duidelijke vraag. "Uit naam van onze clubs vraagt de Pro League daarom om deze geleidelijke terugkeer van publiek op de agenda van de Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus te plaatsen. Op die manier kunnen we in september geleidelijk aan met publiek voetballen."