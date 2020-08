De Ridder zwaar getroffen: "Het bot is in vier stukken gebroken"

Kevin Muscat moet op zoek naar een nieuwe kapitein. Steve De Ridder zal immers 8 tot 12 weken onbeschikbaar zijn na zijn schouderbeenbreuk die hij opliep in Anderlecht.

Als je hoort wat De Ridder juist voorhad, is het nog bijzonder straf dat hij zo cool van het veld stapte. “Steve werd in de rug geduwd en kreeg bij zijn val nog enkele Anderlecht-spelers over zich heen”, zegt clubarts Peter Bollars in Het Nieuwsblad.

De Ridder voelde meteen dat het niet goed zat en trok richting kleedkamer. “Dat volle gewicht is op het sleutelbeen terechtgekomen. Het bot is in vier stukken gebroken"