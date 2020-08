'Anderlecht en Antwerp binden met elkaar de strijd aan in zoektocht naar nieuwe spits'

Zowel RSC Anderlecht als Antwerp zijn nog op zoek naar extra versterking vooraan. En daarbij komen ze ook in elkaars vaarwater terecht.

RSC Anderlecht heeft enkele pistes lopen met Nmecha en Arokodare, maar de deal met de eerste is nog niet rond en de Letse ploeg van de tweede wil hem (voorlopig) niet laten gaan.

Ebobisse

En dus speurt paars-wit al naar alternatieven om toch zeker iemand te hebben om de aanval te versterken. Ze komen daarbij nu uit bij Jeremy Ebobisse van de Portland Timbers. Dat weet alvast Sport/Voetbalmagazine. In het MLS is Back-tournament toonde hij alvast zijn vorm, met 4 goals en 1 assists in 468 speelminuten.

De concurrentie is echter niet minnetjes voor de 23-jarige Amerikaan die geboren werd in Parijs, want ook Heerenveen en Antwerp zouden hem er graag bij willen. Bij The Great Old moet hij de doublure worden van Dieumerci Mbokani.