Westerlo-sterkhouder wil naar 1A: "Het is misschien mijn laatste kans"

Westerlo hoopt dit seizoen de poort naar 1A open te beuken. Daarvoor rekent het op sterkhouder Christian Brüls, maar die heeft andere plannen.

De 32-jarige middenvelder heeft zijn zinnen gezet op 1A. Er was interesse van Eupen, maar die is intussen bekoeld. “Ik wil op korte termijn een gesprek met vicevoorzitter Hasan Cetinkaya en algemeen directeur Wim Van ­Hove”, zegt Brüls in Gazet van Antwerpen.

"Voorlopig is de situatie duidelijk: Westerlo wil me ­houden. Dat streelt mijn ego en doet me veel deugd. Dit is het beste bewijs dat de club me belangrijk vindt. Ik ben ook nog niet vergeten dat ­Westerlo me ruim anderhalf jaar geleden een reddingsboei gooide toen ik ­zonder club zat. Maar het is misschien wel mijn laatste kans om hogerop te gaan. Een ­voetbalcarrière duurt geen vijftig jaar, hé."