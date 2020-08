Bölöni reageert op reputatie van 'verdedigende coach': "Ik hou van een gezonde dosis zweet op het voorhoofd"

"Ik moet serieus blijven, maar ik heb zin om mijn blijdschap te tonen", zo begon Laszlo Bölöni zijn eerste persconferentie bij AA Gent. De Roemeen wou de moeilijke vragen ook niet ontwijken, maar vraagt nog wat tijd om zijn groep te doorgronden.

"Waarom Gent? Ja, ik kon ook naar Doha, maar als een topclub in België - wat toch mijn tweede vaderland is geworden - je vraagt, is de keuze makkelijk. Ik wil geen cliché-antwoorden geven, maar deze keer zal het toch wel moeten: ambitie, groeimarge, mogelijkheden... Gent heeft alles", aldus Bölöni.

Op zijn reputatie als 'verdedigende coach' had hij het volgende te zeggen: "Ik begrijp dat het leuker is om over spektakel te spreken om daarmee mirakels te verrichten. Ik hou daar ook van, maar ik hou ook van een gezonde dosis zweet op het voorhoofd."

"Dat heb ik ook gezegd aan mijn spelers vandaag. Alles wat ik bereikt heb in het leven, heb ik bereikt met werk, opoffering en afzien. Als dat ook kan met flamboyant en attractief spel doe ik dat met plezier. Spektakel is belangrijk, maar wat is spektakel? Resultaten en mooi voetbal gaan voor mij hand in hand. En een mooie tackle of een prachtige zweefduik van een doelman is voor mij ook spektakel. J'adore!"