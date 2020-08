Vanhaezebrouck of Vercauteren? 'AA Gent kijkt ook naar andere Belgische topclubs in zoektocht naar opvolger voor Jess Thorup'

Jess Thorup is tot nader order nog steeds de coach van KAA Gent, maar de vraag is nu al eventjes luidop of hij dat ook volgende week maandag nog zal zijn. In de wandelgangen circuleert het ondertussen van de geruchten.

Krijgt Jess Thorup deze week de bons als coach van KAA Gent of krijgt hij nog een kans in en tegen Antwerp dit weekend? Dat is tot op heden nog niet helemaal duidelijk, maar het bestuur van Gent is niet geneigd tot een snelle beslissing. Mogelijk omdat de gedroomde opvolger nog moet worden losgeweekt hier of daar. Laszlo Bölöni is pas vanaf dit weekend normaal gezien beschikbaar, terwijl er ook al gedacht werd aan Vanhaezebrouck - hij zal voor Nieuwjaar normaal gezien geen job aannemen als coach door een kleine medische ingreep. Frankie Vercauteren werd al genoemd, nu hij bij Anderlecht opzij werd geschoven ten gunste van Vincent Kompany. Maar er zijn nog namen die circuleren in de wandelgangen. Michel Preud’homme bijvoorbeeld, maar MPH blijft ondervoorzitter van Standard. En volgens RTBF werd ook Karim Belhocine op de shortlist gezet door De Witte en Louwagie, al wil Charleroi hem niet laten gaan.