Chelsea zit in laatste fase voor overname nieuwe linksachter

Engels international Ben Chilwell staat op het punt om de overstap te maken van Leicester City naar Chelsea. Chilwell was Lampards eerste keuze om de nieuwe linksachter te worden.

Chilwell is een offensieve linksback die in 27 wedstrijden 3x de weg naar doel vond en ook 3 assists gaf in de Premier League afgelopen seizoen. Met zijn jeugdige leeftijd van 23 jaar kan hij Chelsea nog lang dienen. Met de transfer zou zo'n 50 miljoen pond gemoeid zijn, dat is ongeveer 55 miljoen euro.

Huidige linksachter Marcos Alonso lijkt niet meer in de plannen van trainer Lampard te passen. De Spanjaard werkt ook meer in een defensie met 5 of eentje met 3. Chilwell kan beter ingepast worden in een 4-mansdefensie.

Volgens de Britse krant The Athletic zijn alle partijen bijna rond en moeten enkel de details nog besproken worden.