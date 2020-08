Thomas Kaminski wil vertrekken, nadat hij basisplek verloor

Na anderhalf jaar zou Thomas Kaminsi AA Gent verlaten. De doelman zou op weg zijn naar Blackburn.

Thomas Kaminski's slechte prestatie tegen Sint-Truiden op 9 augustus (2-1 uitnederlaag) betekende dat hij zijn basisplaats verloor aan Davy Roef. En dat gezichtsverlies zou 27-jarige keeper naar de uitgang hebben geduwd, aangezien hij zich nu zou voorbereiden op een vertrek bij Gent.

Volgens Het Nieuwsblad heeft de Belgisch-Poolse keeper zijn vertrek al aangekondigd aan zijn teamgenoten. Hij moet maandag een medische keuring ondergaan om zich aan te sluiten bij Blackburn Rovers, dat in de Engelse tweede klasse speelt.

Thomas Kaminski kwam in januari 2019 over van Kortrijk naar Gent voor een bedrag van 2,2 miljoen euro volgens Transfermarkt. Sindsdien heeft Kaminski in alle competities 67 wedstrijden gespeeld voor de Buffalo's.