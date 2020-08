Genk-doelman Vukovic dacht aan een seizoen overslaan: "Ik volg de regels zo strikt mogelijk op"

Danny Vukovic is één van de voetballers die zich het scherpst aan de coronamaatregelen houdt. Hij moet immers rekening houden met zijn gezin, want zowel zijn zoontje als zijn vrouw behoren tot de risicogroep.

Zoontje Harley heeft een levertransplantatie gekregen en zijn vrouw Kristy is diabetespatiënt. "Gezien hun medische achtergrond behoren ze beiden tot de risicogroep. We nemen zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen om het risico op besmetting zo miniem mogelijk te houden. We leven graag buiten, maar de laatste maanden was dat amper mogelijk. Ik doe ook alle boodschappen", vertelt hij in HLN.

De afweging deed hem bijna stoppen. "Eerlijk, ik heb eraan gedacht om dit seizoen gewoon niet te spelen. Ik was bezorgd omdat ik toch met veel mensen in contact kom en mijn familie staat boven alles. Ik heb daar ook met de clubdokter over gepraat en uiteindelijk heb ik beslist om de regels zo strikt mogelijk op te volgen en zo het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden."