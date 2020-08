Felice Mazzu wint relatief vlot bij Deinze, maar is niet helemaal tevreden: "We zijn tot beter in staat"

Union opende vrijdag 1B met een 0-2 overwinning op het veld van promovendus Deinze. De Brusselaars speelden lange tijd met tien man, maar kenden relatief weinig moeite met de Oost-Vlamingen. Felice Mazzu was na afloop van tevreden, al was hij ook kritisch voor zijn team.

"We mogen tevreden zijn over het resultaat", vertelt Mazzu op de clubwebsite van Union. "Er zijn eenvoudigere opdrachten dan op op verplaatsing beginnen tegen een team met de kwaliteiten van Deinze. Ik onthoud vooral de positieve zaken, al hebben we de mooie dingen uit de voorbereiding niet kunnen herhalen."

"We zijn tot beter in staat. Misschien lag het aan de stress die zo'n eerste wedstrijd altijd met zich meebrengt."

Ook aanvoerder Casper Nielsen deed tegen Deinze meer dan zijn duit in het zakje. De Deen was onvermoeibaar op het Brusselse middenveld én scoorde de verlossende 0-2. "We zijn de strijd aangegaan met Deinze en we hebben gedaan wat van ons verwacht werd. Ik ben trots op de ploeg! Mijn vrije trap? Het voelde geweldig om de bal tegen de touwen te zien gaan. Het was een bevrijding, want met de dubbele voorsprong was de wedstrijd gespeeld."