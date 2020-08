Fit, maar niet in de selectie van KV Mechelen: Vrancken legt uit waarom aanvalsleider ontbreekt

Wanneer gaan we de Gustav Engvall van de zomer van 2019 terugzien? Dit weekend nog niet, want hij ontbreekt in de selectie van KV Mechelen.

William Togui en Igor De Camargo zijn de enige twee diepe spitsen die Wouter Vrancken kan opstellen in de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Gustav Engvall zit voorlopig nog niet in de wedstrijdselectie, ondanks het feit dat hij fit is.

Wachten tot de interlandbreak

"Engvall heeft alles meegetraind, maardenkt nog iets te veel na als hij in duel gaat. Hij kan nog niet honderd procent vrijuit voetballen", verklaarde Wouter Vrancken zijn keuze om Engvall uit de wedstrijdselectie te laten bij Het Nieuwsblad.

Logisch ook, want na zijn knaller van een seizoensbegin in 2019, bleef Engvall sukkelen met zijn knie. "Het is een proces waar hij door moet. Na de interlandbreak (na speeldag 4, nvdr.) hopen we dat hij zich daar helemaal over heeft kunnen zetten."