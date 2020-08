Hoe gaan clubs beslissen wie binnen mag? "First come, first served" en "De trouwste fans eerst"

Lege tribunes, het is bij elke club hetzelfde liedje. Binnenkort kan daar echter verandering in komen als er een bepaald percentage van het stadion bezet mag worden. Maar wie zijn dan de gelukkigen die binnen mogen?

"Het lijkt ons logisch dat onze trouwste fans de matchen kunnen bijwonen - als we de nodige goedkeuring krijgen tenminste", zegt perswoordvoerder Jan Gatz van Anderlecht in HLN. "Het is daarna aan ons om een eerlijk verdeelsysteem op poten te zetten, maar het is nog te vroeg om daar al iets over te zeggen."

Bij Genk doen ze het op deze manier: "First come, first served", zegt commercieel directeur Stephan Poelmans. "Iedereen zal zich momenteel voor één wedstrijd kunnen aanmelden. Zo laten we al onze abonnees aan bod komen."

Bij Cercle Brugge kunnen ze zowat alle abonnees zetten als de regel wordt ingevoerd. "Men lacht al jaren dat Cercle in een veel te groot stadion voetbalt, maar het mag ook eens meezitten", aldus voorzitter Vincent Goemaere.