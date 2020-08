AA Gent ziet Kaminski vertrekken, weg ligt nu helemaal open voor Bolat

Het is redelijk snel gegaan. Nadat Thomas Kaminski na de eerste wedstrijd van het seizoen zijn basisplaats verloor aan Davy Roef heeft de 27-jarige doelman al een nieuwe club gevonden.

Volgens HLN is het in kannen en kruiken. Kaminski vertrekt morgen naar Blackburn, waar hij de volgende dagen zijn medische tests zal afleggen. Als die in orde zijn, kan hij er een contract voor drie seizoenen tekenen.

Kaminski werd gehaald als titularis en was dat ook het voorbije anderhalf jaar. Maar binnen Gent waren er al langer twijfels. Zijn contract liep ook af aan het eind van dit seizoen en er was nog niet gesproken over een verlenging. Na zijn fout tijdens de openingsspeeldag verdween hij al snel uit doel en mocht Roef de honneurs waarnemen.