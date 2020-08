David Hubert (OHL) onder de indruk van uitgekookt Charleroi: "Geloof me, zij zullen in de top 4 eindigen"

David Hubert speelde met het vertimmerde OHL geen onverdienstelijke partij. Maar Charleroi speelde met teveel métier om zich te laten verrassen door OHL, ondanks een goede periode van de Leuvenaars aan het einde van de eerste helft.

"Het eerste kwartier was erg zwaar voor ons", start de aanvoerder van OHL zijn analyse. "We moesten zoeken hoe we moesten lopen in onze nieuwe veldbezetting (OHL startte zonder echte spits, nvdr.). Daarna trokken we de wedstrijd naar ons toe. We zijn een aantal keer gevaarlijk geweest en er werd goed bewogen voorin. Charleroi begon te twijfelen, ze leken geen grip te krijgen op onze lopende mensen."

In de twee zestien meters kwamen we tekort - David Hubert

"Dan is het des te spijtiger dat we ook in de tweede helft dat vroege doelpunt slikken. In die fase verdedigen we echt te laks. In het laatste gedeelte van de wedstrijd komen we, mede door die man meer, terug beter in de match. Maar we missen de laatste pass om dat overwicht om te zetten in kansen en doelpunten. Ik denk dat we in de twee zestien meters iets tekort zijn gekomen", aldus een nuchtere David Hubert.

David Hubert, die met Racing Genk nog kampioen werd, was onder de indruk van Charleroi. "Charleroi is een heel volwassen ploeg. Een ploeg waartegen je niet veel mag weggeven. Ze spelen niet altijd mooi voetbal, maar geloof me: die zullen ook dit seizoen weer heel hoog eindigen. Zij weten wat ze moeten doen om een wedstrijd af te maken. Die zullen bij de top 4 eindigen", besluit David Hubert.