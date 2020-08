Mbokani was hoogst twijfelachtig voor de match maar schonk Antwerp de 3 punten: Leko reageert apetrots, De Laet met een knipoog

De ban is gebroken voor Dieumerci Mbokani. De Gouden Stier van vorig seizoen vond in de topper tegen KAA Gent voor het eerst de weg naar de touwen. Niet slecht, voor een spits die de dag voor de match niet kon meetrainen omdat hij een trap had gekregen.

"Iemand met zo’n carrière, zo’n cv, en toch jezelf zo wegcijferen voor het team", was Ivan Leko niet alleen blij met de goal van Dieumerci Mbokani, maar ook met zijn prestatie over het algemeen. "Twee dagen geleden kreeg hij een flinke trap op training, maar hij stond er op om toch te spelen", aldus een trotse trainer. Ritchie De Laet kent Mbokani al iets langer en er kon dus ook een grapje af. "Hij loopt nog altijd even weinig als vorig jaar, maar als hij aan de bal komt is er gevaar. En hij houdt ook twee, drie spelers aan de praat als we er voetballend niet uit geraken en de bal lang moeten trappen." Kortom, Diemerci Mbokani is op zijn 34e nog van grote waarde voor het team. "Als hij niet mee kan trainen en toch zo presteert, dan mag 'Mbo' van mij elke dag voor de wedstrijd binnen blijven. Hij weet hoe hij zich moet klaarstomen om top te zijn in een match", besloot De Laet.