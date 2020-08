Laszlo Bölöni erg geraakt door de boodschap van de Antwerp-fans en heeft zelf ook enkele mooie woorden in petto

Voor Wim De Decker, Laszlo Bölöni en Dino Arslanagic werd speeldag drie een terugkeer naar het oude nest. Het drietal was vorig seizoen nog actief bij Antwerp. Die eerste twee werden hartelijk bedankt door het thuispubliek, ondanks hun afwezigheid.

“Ik had liever niet mijn debuut gemaakt (voor Gent, red) in deze affiche, tegen mijn ex-ploeg. Dat is toch altijd iets delicaat”, gaf Laszlo Bölöni aan in de perszaal waar hij al zo vaak als trainer van het thuisspelende team heeft gezeten.

Maar zaterdag kreeg hij het woord als bezoekende coach. En hij slaagde er niet in om de eerste punten te oogsten voor zijn nieuwe werkgever. Om daarvoor in aanmerking te komen hadden zijn troepen meer moeten doen met het veldoverwicht.

Boodschap van Bölöni

Enkele maanden geleden lag Bölöni nog onder contract bij Rood en Wit en terugkeren naar de Bosuil deed toch wel iets met hem. Hij was geraakt door de boodschap van de fans aan zijn adres en dat van Wim De Decker.

“Dat heeft me enorm geraakt. De band met de supporters is altijd goed geweest. Ik wou hen nog een boodschap overbrengen, maar dat zal ik dan nu meteen doen: de fans waren formidabel, formidabel, formidabel”, was hij ietwat geëmotioneerd.