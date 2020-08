Mooi gebaar naar de tegenstander: Antwerp-fans zijn hun 'helden' niet vergeten

Eind mei nam Antwerp afscheid van Laszlo Bölöni en zijn assistent WIm De Decker. Nog geen drie maanden later keerde het duo alweer terug naar het Bosuilstadion, maar dan om er met Gent drie punten weg te kapen.

Dat is hen niet gelukt, want Antwerp won de topper met 1-0. De fans waren dan wel niet aanwezig in het stadion, toch wilden ze de twee trainers bedanken voor bewezen diensten.

De Decker loodste Antwerp na 13 jaar in tweede klasse weer naar het hoogste niveau. Bölöni nam daarna de fakkel over en schonk de club tweemaal play-off 1, Europees voetbal en een bekerfinale (die werd afgemaakt door Leko).

"Dank u helden", was dan ook de boodschap aan het adres van Bölöni en De Decker.