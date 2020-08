Miste Club Brugge de fans? "Nog meer onze verantwoordelijkheid zonder fantastische fans" vs "Is voor iedereen zo"

Ook zijn tweede thuiswedstrijd kon Club Brugge niet winnend afsluiten. En dus is de vraag of en in hoeverre dat blauw-zwart zijn fans mist en of dat bepalend is in het puntenaantal. Philippe Clement én Hernan Losada laten zich uit over de zaak.

"Het zou het gemakkelijkste zijn om de nederlaag te wijten aan het feit dat we het zonder de supporters moeten doen, maar dat is niet zo. Dit is de situatie zoals ze is en daarmee moeten we nu leren omgaan", aldus Philippe Clement.

"We zouden niet rapper uit de twijfel zijn met hen erbij. Neen, je kan maar opnieuw kampioen spelen als je je kan aanpassen aan de omstandigheden. Een stortvloed in Eupen vorige week? Daar moesten we ons ook aan aanpassen. En dat is met dit gegeven niet anders."

Verantwoordelijkheid

"Meer nog: we weten dat we fantastische fans hebben die ons over de streep kunnen trekken en dus is het nog meer onze verantwoordelijkheid om het nu zelf te doen. Er zijn nu eenmaal regels uitgevaardigd door de overheid, wij moeten ons daar naar schikken. Ik begrijp die regels."

Hernan Losada van zijn kant besefte wel dat het iets anders is in een kolkend Jan Breydel: "Natuurlijk speelt dat wel een rol. Ik speelde liever nu tegen Club Brugge zonder supporters, maar het is voor iedereen zo. Wij hebben het vorige week op het Kiel ook zonder de fans moeten doen."