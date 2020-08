Kompany blij met grote stukken van de match, maar uiteraard niet met slotfase: "De jongens die er niet waren, zullen het voelen"

Voor de tweede keer in drie matchen gaf Anderlecht twee punten weg in de slotfase. Pijnlijk, vooral als het in de eerste match van Vincent Kompany als hoofdcoach gebeurt. Die kon er niet echt mee lachen.

Kompany weet dat je in voetbal punten kan verliezen, maar niet op deze manier. "Kijk, in Mechelen hadden we eigenlijk moeten verliezen, vandaag hadden we moeten winnen. Maar dit kan niet meer gebeuren. Ik ben van plan dit te gebruiken om het de ploeg uit te leggen."

"We kwamen in het slot te vaak in gevaarlijke posities terecht. Ik wil dit als motivatie gebruiken, maar wel er de nadruk op leggen wat er gebeurt als je angst hebt. Ik wil volgende week nul procent angst zien. Daarom ben ik hier ook. Dat is mijn rol."

Maar de vele tegengoals in het slot gaan wel een staartje krijgen. Ook nu werd er lamlendig verdedigd bij de tegengoal in de 94ste minuut. "Ik wou nog bijsturen ja. Het was ook niet op de eerste fase dat we in de problemen komen, maar wel op de tweede. Je kan dat vermijden door met heel veel volk naar het penaltypunt te lopen. Maar dat gebeurde dus niet. De jongens die er niet waren, zullen het wel voelen. Het zal hen nu wel duidelijk worden."

Alhoewel hij goeie dingen zag, was ook de aanval een probleem. "Qua druk zetten, qua balbezit, qua balverovering, pressing, intensiteit... was ik tevreden. Maar we speelden qua kwaliteit beneden ons niveau, want anders maak je die match af."