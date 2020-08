Discussie na KVM-Cercle: Vrancken verweten niet op scheidsrechtersvergadering te zijn op voor hem emotionele dag

Het KV Mechelen van Wouter Vrancken is niet langer ongeslagen, al had het tegen Cercle Brugge niet zo ver hoeven te komen. Naast de kansen die er waren om nog meer te scoren, waren er ook enkele scheidsrechterlijke beslissingen die voor discussie vatbaar waren.

Het ging dan vooral over het afkeuren van het doelpunt van Togui in de slotfase, die de 3-3 had betekend, voor een voorafgaande overtreding van Vranckx. Trainer Vrancken wilde er eerst niet al te diep op ingaan. "We mogen er hopelijk van uitgaan dat de scheidsrechter naar eigen goeddunken en zo neutraal mogelijk geoordeeld heeft", legde de trainer van KV Mechelen er zich bij neer.

Hoofdrolspeler Vranckx had er zo zijn eigen kijk op. "De speler van Cercle zette zijn been voor dat van mij. Of ik 'm raak? Ik denk het wel. Ik trap en hij zet zijn been er voor. Is het dan een fout?" Vlak na de wedstrijd was er nog niet al te veel over gezegd in de kleedkamers. "Het is misschien wel slim om het in het heetst van de strijd even te laten bekoelen", aldus Igor de Camargo.

Blijft natuurlijk de vraag of het een terechte beslissing was of niet. "Er is een VAR, het is moeilijk om die tegen te spreken", ging De Camargo verder. Na afloop van de persconferentie kwam Vrancken toch nog een keertje terug, om de beelden te laten zien. Volgens ref Van Damme was de overtreding van Vranckx duidelijk te zien. Daar kon nog over geredetwist worden, maar tot daaraan toe.

Vrancken was ook verhaal gaan halen bij de scheidsrechters over het handspel van Taravel, in een fase die aan het afgekeurde doelpunt in de zestien meter van Cercle was vooraf gegaan. Daar werd niet voor gefloten. Veel uitleg kreeg Vrancken daar niet over, wel dat hij dan maar naar de jaarlijkse scheidsrechtersvergadering had moeten komen.

Dat antwoord schoot bij Vrancken toch enigszins in het verkeerde keelgat. Dat was immers sowieso een moeilijke dag voor hem. Die dag vond de begroeting voor zijn overleden grootvader plaats.