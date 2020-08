Cercle Brugge haalt nog 18-jarige aanvallende versterking op in Nederland

Dankzij de samenwerking met AS Monaco zal Cercle Brugge ook dit seizoen over enkele toptalenten van de club beschikken. Nu wordt Anthony Musaba gehuurd van de Franse club.

Musaba is een jonge Nederlandse aanvaller van 18 jaar. Vorig seizoen brak hij door bij NEC Nijmegen en scoorde hij zeven doelpunten en gaf hij vijf assists. Dat leverde hem een contract voor vijf seizoenen op bij AS Monaco.

Nu mag Musaba een jaartje ervaring komen opdoen bij Cercle Brugge. Musaba gaf alvast aan dat speeltijd bij hem primeert.

"Cercle Brugge is een ideale stap in m’n verdere ontwikkeling. Het is belangrijk voor mij om minuten te maken en ik ben blij dat ik daarom dit seizoen deel kan uitmaken van Groen-Zwart", zegt hij op de clubwebsite.

Ook voorzitter Vincent Goemaere is opgetogen met de komst van de talentvolle aanvaller. "Met de komst van Anthony Musaba voegen we een echte kwaliteitsinjectie toe aan de kern. Anthony is een polyvalente, aanvallende speler die het voorbije seizoen in Nederland vaak beslissend was voor z’n team. Met z’n komst naar Cercle zijn we er dan ook van overtuigd dat hij een echte versterking is voor ons team."