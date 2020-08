Maehle ongelooflijk trots op eerste selectie voor Denemarken: "Droom die uitkomt!'

Ondanks een gelijkspel tegen Standard, is er één speler bij Genk heel tevreden op maandag. Want rechtsachter Joakim Maehle heeft zijn eerste selectie voor de Deense nationale ploeg op zak.

Maehle is 23 jaar en de op twee na jongste Deen die bondscoach Hjulmand in zijn selectie heeft opgenomen voor twee duels in de Nations League. Op 5 september speelt Denemarken thuis tegen de Rode Duivels, enkele dagen later treffen ze Engeland.

"Ik ben ongelooflijk trots met mijn selectie", klinkt het bij de Deen. "Het was een droom van mij om ooit voor het A-team van Denemarken te spelen. Mijn familie krijgt op deze manier iets terug voor de tijd en opofferingen die zij hebben gemaakt. Ik wil ook iedereen rondom mij erg bedanken, ook mijn ploegmaats. Zonder hen was dit nooit gelukt", zegt een dolgelukkige Maehle op de clubwebsite van KRC Genk.