Super League heeft nieuwe hoofdsponsor en wordt omgetoverd tot Scooore Super League

De volgende stap richting professionaliteit is weer gezet voor de dames van de Belgische Super League.

De Nationale Loterij investeert namelijk in het Belgische vrouwenvoetbal en wordt hoofdsponsor. Daar komt dan ook meteen een nieuwe naam bij de vanaf volgend seizoen spelen de dames in de Scooore Super League.

Aan Het Laatste Nieuws laat Peter Bossaert van de Beglsiche voetbalbond alvast weten enorm tevreden te zijn. "We zijn enorm gelukkig dat de Nationale Loterij investeert in het Belgische vrouwenvoetbal. Samen met hen begint de Voetbalbond aan een gloednieuw hoofdstuk. We gaan er alles aan doen om van de Scooore Super League een aantrekkelijke competitie te maken met veel boeiende wedstrijden."

De voetbalbond is de laatste maanden enorm veel initiatieven aan het nemen om de professionalisering te verbeteren in het vrouwenvoetbal. De Nationale Loterij is een grote stap daarin.