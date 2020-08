Perfect gebalanceerd duo achterin bij Manchester United: de ene begaat misdaden, de andere voorkomt ze

Bij Manchester United komt het centrale duo achterin ook extrasportief in het nieuws de afgelopen dagen. Eerst was er de arrestatie van Harry Maguire in Griekenland, nu de heldendaad van Lindelof in Zweden.

Uit verdere info bleek dat Maguire pas agressief begon te worden toen zijn dochter gewond zou zijn geraakt. Toen de politie kwam, verzette de verdediger zich hevig tegen zijn arrestatie. Een ander verhaal dus in Zweden, het thuisland van Victor Lindelof. Hij was ooggetuige toen een 30-jarige man de handtas van een hoogbejaarde vrouw wegkaapte. Lindelof twijfelde niet en achtervolgde de man. Uiteindelijk kwam hij op gelijke hoogte en hield de dader onder controle tot de politie arriveerde. "Hij ging achter de dief aan en bemachtigde de handtas zonder geweld te gebruiken. Victor zei dat hij deed wat hij moest doen en gelooft dat iedereen hetzelfde zou gedaan hebben in die situatie", klinkt het bij United.