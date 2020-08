Bijna gedaan met de lege stadions en meteen duizenden fans? Onder meer Club Brugge en Anderlecht hebben ambitieuze plannen om véél fans toe te laten

Het protocol van Vlaams minister van Sport Ben Weyts en de Pro League om opnieuw publiek toe te laten bij voetbalwedstrijden, is unaniem goedgekeurd door de ministers. Rest de vraag: wat gaan de teams nu concreet doen?

Na de interlandbreak zullen er vanaf 11 september opnieuw fans worden toegelaten in het stadion, weliswaar in beperkte mate.

Het protocol gaat in ieder geval uit van meer dan 400 supporters, het toegelaten aantal voor normale sportevenementen in buitenlucht. Elke burgemeester kan zelf beslissen - in samenspraak met de club - hoeveel fans ze uiteindelijk zullen willen toelaten.

10.000 fans?

Het Laatste Nieuws deed een rondvraag bij de clubs uit de Jupiler Pro League en weet dat Club Brugge broedt op een plan om meer dan 10.000 fans toe te laten. Bij Anderlecht en Zulte Waregem zouden dat er bijna 5000 moeten worden.

De meeste clubs zijn nog aan het onderhandelen en aan het kijken samen met de lokale overheden over hoe alles zo veilig mogelijk kan verlopen en hoeveel fans precies naar het stadion kunnen komen.