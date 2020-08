Marouane Fellaini wint van Mousa Dembélé en blijft stevig aan de leiding

Mousa Dembélé en Marouane Fellaini namen het tegen elkaar op in de Chinese competitie. Die laatste trok aan het langste eind.

Marouane Fellaini en Shandong Luneng stonden aan de leiding en hebben die leidersplaats nu nog wat extra in de verf gezet met een overtuigende zegen tegen het Guangzhou R&F van Mousa Dembélé.

Het werd 5-1 voor de ploeg van Fellaini, dat met de rust al een 4-0 voorsprong had. Graziano Pelle, de Italiaan, scoorde twee doelpunten voor het team van Fellaini.

Shandong Luneng is dus leider, terwijl Guangzhou R&F pas zesde staat in hun groep. In groep A zitten acht teams.