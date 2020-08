Kevin Muscat verveeld met tweede vroege rode kaart in evenveel weken: "En het is met zijn elven al zo moeilijk om te winnen"

Opschudding vlak voor rust op Stayen wanneer Teixeira Sakala haast over de boarding maaide. Geldhof twijfelde tussen borst-en achterzak, maar gaf uiteindelijk toch rood. Net als vorige week tegen Anderlecht -toen Sankhon eruit moest- schoot STVV zichzelf in de voet.

Kevin Muscat, de Australische T1 van de Kanaries, was na afloop eerlijk: "Als je met twee voeten van de grond zo in duel gaat... Dan geef je de ref de kans om rood te geven. Ik heb de beelden nog niet bekeken, maar ik heb er vertrouwen in dat de scheids de juiste beslissing nam. Verder wil ik liever niet ingaan op de ref."

En zo schoot STVV, dat het eerste halfuur voor zijn rekening nam, zichzelf in de voet. "Het is de tweede week op rij dat ons dit overkomt. We moeten veel gedisciplineerder en gecontroleerder gaan voetballen", aldus Muscat. "Met zijn elven een wedstrijd is al zo moeilijk. Op zich was het vandaag geen vuile wedstrijd, maar de partij lag constant stil. De frustraties liepen bij iedereen erg hoog op."

Met de 0-0 kon de Australiër gezien de omstandigheden best leven. "Aan de rust hebben we samen besloten vol op zoek te gaan naar de overwinning. In de tweede helft creëerden we enkele goede openingen, maar het ontbrak aan kwaliteit bij de laatste pass. In dat opzicht ben ik ietwat teleurgesteld. Maar anderzijds kan ik andermaal trots zijn op de spirit en mentaliteit die mijn jongens toonden, met name na de rode kaart", besluit Muscat.