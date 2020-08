"Niet onder stoelen of banken steken dat we versterking nodig hebben" en "Soms is met 4-1 verliezen eens niet slecht"

Waasland-Beveren begon het seizoen met een verrassende zege in Kortrijk, maar werd de voorbije weken wel opnieuw met de voeten op de grond gezet. Coach Nicky Hayen vindt dat niet eens zo'n slechte zaak.

"Het is niet de eerste keer dit seizoen dat we zelf doelpunten weggeven", aldus Nicky Hayen over de wedstrijd in en bij Zulte Waregem. "We proberen op te bouwen van achteruit, dan kan het een keer verkeerd lopen."

"Maar zo geven we doelpunten weg die niet zouden mogen vallen. Bij het eerste doelpunt was het uitvoetballen te traag, de penaltyfout was ook nergens voor nodig. Hopelijk is dit een les. Globaal moet het tempo gewoon omhoog. We wisten op voorhand dat we een moeilijk seizoen zouden hebben."

Versterking gezocht

"Soms is met 4-1 verliezen eens niet slecht. We staan opnieuw met de voeten op de grond. Het zal niet vanzelf gaan, dit is een mooie les voor deze jonge groep. Na een heel moeilijke voorbereiding en een moeilijke situatie zou 6 op 12 niet slecht zijn als start. Dus is het aan ons om de rug te rechten tegen OH Leuven."

Rest de vraag: moet er nog versterking komen bij de Wase Leeuwen? En gaat die er ook komen? "We zijn volop naar profielen aan het kijken, we gaan zien wanneer ze er staan. Tijdens de interlandbreak hebben we wat extra tijd, we moeten geen paniekaankopen doen. Een balvastere middenvelder? We zeggen al van dag 1 dat er nog posities zijn waar we moeten versterken. We hebben momenteel ook geen linksback meer, dus we zullen nog wel wat moeten halen."