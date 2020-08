Galatasaray? Club Brugge? 'Middenvelder in vorm op weg naar Beerschot'

Beerschot is met 9 op 9 de fiere co-leider in de Jupiler Pro League. Op het middenveld staat het als een huis, maar er is nóg versterking op komst.

Sanusi, Pietermaat en Holzhauser: het is een driehoek waar veel teams momenteel jaloers kunnen op zijn. En toch kijken ze bij Beerschot nog verder. Zo zijn ze de 19-jarige centrale middenvelder Ismaila Coulibaly op het spoor gekomen. Hij speelt bij het Noorse Sarpsborg, het ex-team van ook onder meer Krépin Diatta van Club Brugge. Blauw-zwart ging Coulibaly al meermaals scouten de voorbije maanden, maar Beerschot is concreter voor de Malinees. Het jonkie is sowieso in vorm: sinds begin juli is hij een vaste waarde bij zijn team en scoorde hij voor de Noren al vier goals én wist hij ook een assist bij te schrijven.