In het hoofd van de bondscoach: de voor de buitenwereld vreemde keuzes zijn logisch voor hem

De selectie van Roberto Martinez heeft voor heel wat kritiek gezorgd bij de Belgische fans. Na een paar jaar Roberto Martinez zijn politiek op de voet te volgen, kunnen we zijn redenering echter wel begrijpen.

De grootste verrassing voor velen was misschien wel de niet-selectie van Zinho Vanheusden. Dat die dit seizoen nog niet mocht spelen door een schorsing is misschien wel de belangrijkste reden. Martinez zal al niet te veel spelers met matchritme hebben en kiest daarom voor andere profielen.

Continuïteit

Dat hij Elias Cobbaut dan weer wel opneemt, kon ook op weinig begrip rekenen. Een gunst aan Vincent Kompany? Net als de selecties van Verschaeren en Dimata? Het zal ergens wel meespelen, maar Martinez is ook niet de man die spelers na één selectie laat vallen. In Verschaeren ziet hij sowieso de toekomst voor de Rode Duivels.

Cobbaut is een jonge, linksbenige verdediger die hij na één selectie niet wil laten vallen. Dat hij geen al te best seizoensdebuut meemaakt, is daarbij van minder tel voor Martinez. Hetzelfde geldt trouwens voor Hans Vanaken. Martinez wil liever een vaste kern dan maandelijks veranderen. Christian Kabasele wordt daardoor al jaren aan de kant gelaten. Of Dodi Lukebakio, die een goed seizoen speelde, maar waar hij genoeg andere opties voor heeft.

Dimata, enige 9 met potentieel

Voor Dimata heeft hij trouwens geen alternatief momenteel aangezien Batshuayi en Benteke niet beschikbaar zijn. Die eerste moet trouwens dringend een ploeg vinden waar hij speelt of zijn toekomst bij de Rode Duivels is niet meer zeker. Van Dimata weet hij dat hij - zeker voor zijn blessure - heel veel potentieel heeft én dat er op dit moment geen andere Belgische 'negen' te vinden is.

Maar dat het ook een 'vertrouwenspush' zal zijn voor de spits van maatje Kompany is zeker niet ondenkbaar. Voor de toekomst heeft België wel nog een centrumspits nodig die wekelijks speelt. Dimata - zeker nog niet op zijn beste niveau - lijkt daar de beste kansen op te maken.