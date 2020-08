"Ik heb het moment dat de angst erin kroop kunnen timen" - Kompany keert even terug op gemaakte fouten

Vincent Kompany heeft deze week gehamerd op de fouten die zijn gemaakt tijdens de match tegen Moeskroen. "Ik ben daar heel transparant in. Ik zeg wat ik zie", aldus de coach. Enkele spelers zullen dus wel even moeten slikken hebben bij zijn analyse.

Kompany sprak zondag over de angst die in de ploeg kroop. "Je kan het op de beelden zelfs timen", zei hij. "Vanaf minuut 85 gebeurde het. We gaven Moeskroen het gevoel dat er nog iets in zat. En bij ons was er zelfs geen geloof meer dat we die laatste minuten nog een tweede konden maken. Je kon de angst gewoon ruiken."

Hij sprak over een gebrek aan 'kwaliteit van de dag'. "Pas op, we hebben heel veel kwaliteit in de ploeg. Het ontbrak ons in de zone van de waarheid gewoon aan kwaliteit om de match af te maken. Of dat een gebrek aan creativiteit is? Dat was zo in de voorbereiding, maar tegen Moeskroen niet per se. Het is wel een groot verschil om een bal in de voet te geven of een bal achter de man te geven. Dat bedoel ik eigenlijk. De juiste kwaliteit op het beslissende moment."

Eén match is geen maatstaf

Nu is de vraag of hij ook dingen gaat veranderen. Gaan er tegen Oostende nieuwe spelers aan de aftrap komen? "(Voorzichtig) Er zijn veel dingen die ik wil houden. Natuurlijk is er ook nog veel voor verbetering vatbaar, maar ik vind niet dat we het resultaat van één match als maatstaf moeten gebruiken. Voor een aantal jongens is dit nog steeds een leerproces. We hebben heel veel individuele momenten gehad met bepaalde spelers. En we hebben heel veel beeldmateriaal laten zien."